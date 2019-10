Olbia Calcio: un pareggio che rimette in moto la squadra

Olbia, 21 ottobre 2019 – Malgrado non si sia assistiti ad una partita spettacolare, i nostri bianchi dell’Olbia conquistano a Gozzano un punto importante, recuperando così morale e fiducia nella squadra.

La pioggia copiosa e incessante e un campo ai limiti della praticabilità, sono state lo scenario in cui, tra scivolate, inciampi e improvvise frenate del pallone, bianchi e rossoblù hanno dato vita a una gara che, sul piano dell’agonismo, si è fatta comunque. apprezzare.

La nostra Olbia ha avuto più e più volte l’opportunità di vincere. Dalla palla vagante transitata nei pressi di Ogunseye al 3′, sino alla clamorosa, probabilmente la più ghiotta, capitata sui piedi di Vallocchia all’86 perfetto in area sul lancio lungi di Gozzi e tiro di destro che Crespi riesce a deviare in corner. In mezzo, al 36′ la staffilata di Muroni intercettata d’un soffio, al 42′ quel mancato impatto tra il piede di La Rosa e la sfera morbidamente catapultata in area da Pitzalis e al 52′ la girata ravvicinata di Ogunseye uscita d’un niente alla sinistra del portiere.

I bianchi che hanno veduto in panchina mister Raineri a causa della squalifica inflitta a mister Filippi, hanno fatto rientro in Sardegna con un punto in più, e il primo a reti inviolate dell’anno.

Mercoledì ci aspetta l’incontro con l’Albinoleffe.

Al Nespoli i nostri ragazzi vedranno di cogliere l’occasione per rimettersi in corsa con grinta e vigore.