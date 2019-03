Olbia Calcio: a Vercelli tre punti pesanti per la classifica

Olbia, 10 marzo 2019 Una partita fuori casa che si è tradotta in tre preziosi punti e sorrisi. L’Olbia sbanca il “Piola” di Vercelli restituendo al Gozzano il sacco dell’andata e regalandosi il terzo successo esterno della stagione. Una prova convincente, quella confezionata dalla truppa di Filippi, scesa in campo con mordente e concentrazione e un reparto offensivo (privato dell’acciaccato Ceter e di Ragatzu, comunque partito al seguito della squadra) del tutto inedito composto da Peralta, Maffei e Senesi, mentre Gemmi (in luogo di Muroni) gestisce tempi e movimenti dalla cabina di regia.

FATTORE PERALTA. La partita non concede troppo allo spettacolo. L’Olbia è ordinata e guardinga, il Gozzano in cerca della fiammata ma impreciso. L a diretta conseguenza è un contrapposizione che lascia ben pochi spunti alla cronaca, almeno sino a quando, è il 23′, Gemmi non concretizza il primo tiro della gara con un destro da fuori area che non sorprende Casadei. Con il passare dei minuti l’Olbia guadagna metri e un Peralta ispirato e costante spina nel fianco punge e frantuma il ghiaccio al 32′: il trequartista si gira e converge dalla destra spedendo la palla all’angolino con la complicità di una deviazione. È il classico episodio che spacca la gara, perché il Gozzano accusa il colpo e l’Olbia si divora il raddoppio al 43′ quando Senesi, da pochi passi, non trova la battuta vincente sul cross di Maffei a sua volta smarcato da un delizioso filtrante dell’onnipresente Peralta.

MESSIAS…SENZA SEGUACI. Il Gozzano che approccia la ripresa cambia radicalmente faccia. Nelle battute iniziali, la squadra di Soda è senz’altro più determinata e coraggiosa nell’andare alla ricerca di un pari a cui va vicinissima prima al 48′ quando Messias colpisce il palo e poi al 52′ quando ancora il brasiliano, penetrato per vie centrali, calcia fuori da posizione favorevole. Ma se l’allarme suona, l’Olbia non sta di certo a guardare. E assorbita la reazione locale, ritrova misure e predominio, agevolata anche dal rosso diretto estratto nei confronti di Emiliano per fallo su Senesi. Al 65′ Pennington si smarca in area ma non inquadra lo specchio da ottima posizione, mentre al 73′ Peralta, imprendibile tra le linee, scalda i guantoni di Casadei.

UN TUFFO E UN ESORDIO. Negli ultimi quindici l’Olbia resta in totale controllo e Filippi decide di aumentare la qualità del palleggio inserendo Ragatzu e Caligara, quest’ultimo all’esordio stagionale e assoluto con la maglia bianca. Quando però la partita resta in bilico, è facile esporsi a circostanze di rischio e l’Olbia, pur impenetrabile, vive lo spavento all’83’ quando ancora Messias calcia forte e d’effetto esaltando il balzo di Van der Want che manda la palla in corner. Un brivido, niente di più. Negli scampoli finali di gioco, l’Olbia conduce agevolmente l’imbarcazione in porto e scarica a terra tre punti di estrema importanza.

Il primo a commentare il successo ottenuto sul campo del Gozzano è il direttore sportivo dei bianchi Pierluigi Carta: “Quella di oggi è una vittoria che volevamo fortemente e che per noi assume un significato davvero speciale. È il successo di un gruppo che è stato capace di costruire la vittoria nel corso della settimana con lavoro e sacrificio, dopo una sconfitta non certo facile da digerire. Un gruppo che viene prima di qualsiasi gerarchia o presunta tale perché questa squadra dimostra con i fatti di non essere composta da titolari e riserve prestabiliti“.

Percentuali di possesso palla elevatissime, predominio del campo assoluto, tante palle gol costruite: “Questa è l’Olbia, una squadra che per emergere ha bisogno palleggiare e imporre all’avversario il proprio gioco. Oggi siamo tornati sui nostri standard, il risultato è solo una conseguenza della classifica“. Tre punti pesanti anche per la classifica: “Non è il momento di guardare dietro o davanti a noi. Dobbiamo pensare a cercare la migliore prestazione possibile in ogni gara che ci resta, la classifica la commenteremo alla fine“.

In chiusura, un elogio allo spessore umano e morale del gruppo: “Mi sento di dire che i ragazzi incarnano in maniera esemplare i valori e l’organizzazione del club. I problemi di un singolo diventano problema collettivo e così facendo tutto diventa più semplice“.

TABELLINO

Gozzano-Olbia 0-1 | 29ª giornata

GOZZANO: Casadei, Gigli, Mangraviti, Emiliano, Petris, Messias, Grossi (46′ Palazzolo), Evan’s (68′ Tumminelli), Gemelli, Bruschi (52’ Secondo), Carletti (75′ Libertazzi). A disp.: Viola, Manè, Romeo, Salvestroni, Acunzo, Bruzzaniti, Rizzo, Venturi. All.: Antonio Soda

OLBIA: Van der Want, Pinna, Bellodi, Iotti, Pisano, Vallocchia, Gemmi, Pennington, Peralta, Senesi (81′ Caligara), Maffei (75′ Ragatzu). A disp.: Romboli, Pitzalis, Dalla Bernardina, Cotali, Biancu, Muroni, Ceter. All.: Michele Filippi

ARBITRO: Luca Angelucci (Foligno). Assistenti: Francesca Di Monte (Chieti) e Francesco Giancaglini (Vasto)

MARCATORE: 32’ Peralta

AMMONITI: 30’ Gemelli, 46′ Messias, 64′ Peralta, 85′ Pisano

ESPULSO: al 56’ Emiliano per fallo su Senesi

NOTE: Recupero: 1′ pt, 4′ st