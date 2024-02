Olbia, brutale aggressione in casa: è grave

Olbia. Una terribile aggressione si è verificata tra sabato e domenica all'interno di una abitazione situata in via Marche ad Olbia, traversa di via Barcellona. Vittima un 69enne argentino che da tempo lavora in Sardegna. A lanciare l'allarme ieri sera, 5 febbraio, alcuni vicini di casa che avrebbero notato il portone d'ingresso sfondato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Olbia mentre l'uomo è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni. I militari stanno indagando sulla misteriosa aggressione. Lo riporta L'Unione.