Olbia: boom di richieste per case vacanze. Le date? Coincidono con il Red Valley

Olbia. La si può descrivere come un'estate altalenante, quella di quest'anno è decisamente particolare. Lo testimoniano i numeri pubblicati sulle varie riviste di turismo, che dati alla mano segnalano - prima un giugno da record e successivamente un calo delle prenotazioni -. Complici voli e traghetti con prezzi alle stelle, ma anche gli aumenti dei soggiorni in Sardegna: tutto è leggermente cambiato rispetto all'anno precedente.

Ma veniamo alle case vacanze, quelle regolarmente registrate sui siti principali come Booking ed Airbnb. Olbia.it ha deciso di intervistare un gruppo di host che appunto, affitta per brevi periodi, case o singole camere in città. Le persone in questione hanno volutamente scelto di restare anonime e di non nominare le loro attività.

Alla domanda su come va la stagione qualcuno risponde: "A maggio-giugno è iniziata bene, diverse le prenotazioni con pochissimi giorni liberi, anzi quasi nessun giorno libero, nonostante il maltempo e le basse temperature".

La difficoltà è per il mese di luglio. Se qualcuno tra loro ha già tutto affittato per tempo, prendendosi il sicuro, qualche altro non riesce a riempire i giorni che restano vuoti. "Due sono le cose" - commenta un host - "la prima è che la concorrenza quest'anno è molta, in tanti hanno inaugurato nuovi appartamenti, alloggi, e anche singole stanze, affittando anche a poco prezzo, mettendo poi in difficoltà chi da anni vive di questo lavoro ed è costretto ad abbassare i prezzi. Il secondo punto invece riguarda la scelta della maggior parte delle persone di arrivare ad Olbia nel periodo clou, ovvero ad agosto, complici le ferie estive e la grande manifestazione olbiese targata Red Valley Festival".

Sì perchè, tutte le richieste che arrivano agli host - soprattutto in questo periodo e con pochissimo tempo a disposizione - sono per le date che vanno dal 12 al 16 agosto, le stesse che coincidono con l'inizio e la fine dell'evento che si terrà all'Olbia Arena, giunto alla sua seconda edizione.

"Nonostante la gente sia consapevole di essere in super ritardo con le prenotazioni, tutti provano incessantemente a richiedere un alloggio per più persone, spesso gruppi di quattro o cinque giovani che arrivano da tutta Italia ma molti dal resto dell'isola. Avendo più case a disposizione sarei diventato ricco" - scherza un host.

Un boom di presenze, nella seconda e terza settimana di agosto, che fanno ben sperare per la città intera. Complice appunto l'evento in zona industriale che vedrà la partecipazione di star internazionali come i Black Eyed Peas, nella loro unica data sarda.

"Sarebbe bello se eventi di questa portata vengono fatti anche in altri periodi, sparsi per l'estate, come per esempio a giugno o settembre, così da incentivare il turismo anche per gli altri mesi. Quest'agosto, per fortuna da una parte e per sfortuna dall'altra, sarà bello tosto".

Girando sul web, nello specifico sul portale Airbnb è possibile verificare la disponibilità di alcune case che sono ancora rimaste libere per le date del 12-16 agosto ed impostando un numero pari a quattro persone, ad Olbia la fascia di prezzo varia da un minimo di 1500 euro ad un massimo di 2.500/2700 euro. Per le stesse notti, sempre per quattro persone la settimana dopo ovvero dal 21 al 24 agosto, il costo scende notevolemente anche sotto i 600 euro.

Nonostante i prezzi siano aumentati rispetto all'anno precedente, le case in affitto per quella settimana di agosto sono quasi tutte terminate. In tanti hanno scelto - per le ferie estive - la città di Olbia e allora arriva l'appello lanciato dagli host intervistati da Olbia.it: "chiediamo in coro agli organizzatori ed assessori di promuovere con eventi simili anche il resto dell'estate così da poter lavorare più serenamente per tutta la stagione".