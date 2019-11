Olbia, Biblioteca Simpliciana: al via gli “Incontri d’autunno”

Olbia, 6 novembre 2019 – Con l’arrivo dell’autunno riprendono gli interessanti appuntamenti letterari organizzati dalla Biblioteca Civica Simpliciana, e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Olbia. Una nuova interessante iniziativa culturale realizzata grazie al contributo della regione autonoma della Sardegna, assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.



La rassegna letteraria “Incontri d’Autunno” prevede incontri con l’autore, letture sceniche, proiezione di cortometraggi e concerti che si terranno a partire dal prossimo 8 novembre fino al 13 dicembre, presso la Biblioteca Civica Simpliciana, con ingresso libero.

Nella carrellata culturale verranno coinvolti autori e relatori di diverse case editrici regionali e nazionali, con vari artisti. Certo è che questa iniziativa contribuirà a per rendere maggiormente la nostra biblioteca civica, il fulcro dell’attività culturale olbiese.



L’attrice Elena Pau il prossimo 8 novembre alle ore 18.00 farà da apripista alla rassegna. Per noi andrà ripercorrendo la vita della scienziata Eva Mameli Calvino attraverso la lettura scenica del suo “Il Carteggio Ritrovato”. Farà seguito la proiezione del documentario RAI sulle vicende dei genitori dello scrittore Italo Calvino.



Gli incontri d’autore che si susseguiranno nel corso delle settimane a seguire vedranno come protagonisti Stefano Piroddi con l’ultimo suo romanzo dal titolo “Sandhalia.I due volti dell’anima”, Filippo Pace con il saggio “Sado Lesbo Rock. Epica del deviante”, Simon & the Stars con il libro “L’oroscopo 2020. Il giro dell’anno in 12 mesi”, Nicola Comerci con l’ultimo suo romanzo “L’Amore Ritratto” e il giornalista Vindice Lecis con il suo romanzo storico “Il Visitatore”.

Farà parte della rassegna letteraria anche il mini concerto corredato da delicate narrazioni: “Sulla via per Sand Creek. De Andrè e la letteratura americana” di e con Beppe Gambetta.

Non ci resta dunque che prendere nota in agenda di tutti gli appuntamenti in programma, che ci terranno compagnia fino alla conclusione di questo intenso 2019.