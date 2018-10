Olbia, Benvenuto Vermentino: successo con brindisi

Olbia, 28 ottobre 2018- Grande successo per il secondo appuntamento di Benvenuto il Vermentino 2018, la quarta edizione della manifestazione enologica organizzata dalla Camera di commercio attraverso Promocamera, dal Consorzio del vermentino di Gallura Docg, di Ais Gallura e della Confcommercio, con il patrocinio del comune di Olbia.

Dopo la mattinata dedicata all’approfondimento con la Wine digital conference dedicata al marketing on line in salsa enologica presso la sala conferenze dell’Expo di Olbia, la manifestazione promozionale del Vermentino di Gallura DOCG, Sardegna, Liguria, Toscana e Corsica è entrata nel vivo.

A partire dalle 17.00 il centro storico, grazie ad alcune installazioni studiate appositamente, si è trasformato in una esposizione a cielo aperto delle migliori marche di Vermentino.

La formula vincente è quella di sempre: acquisto del coupon per la degustazione di una selezionata gamma di etichette di Vermentino di Gallura DOCG, di Sardegna, Liguria, Toscana, Corsica, oltre allo speciale ospite Champagne. In abbinamento ai Vermentini, presentati e somministrati dai sommelier dell’AIS Gallura, il pubblico ha potuto degustare anche i piatti gourmet proposti dallo chef di Fino Events.

La novità di questa edizione è sicuramente la “Via del Vermentino” studiata partendo da Piazza Matteotti, passando da via Acquedotto per arrivare a Piazza Mercato.

Il clima favorevole, l’esibizione di Pina Muroni and guests, Mumucs, il progetto di Marta Loddo, eclettica artista sarda, Giovanni Falzone & Dix Band e lo shooting fotografico di Riccardo Melosu, hanno reso l’insolita passeggiata di degustazione un vero successo.

Oggi alle 10.30 all’EXPO la chiusura in grande stile con il Premio Eno-letterario Vermentino Edizione 2018, promosso dalla Camera di Commercio di Sassari – Nord Sardegna e dai Comuni di Olbia e di Castelnuovo Magra. Durante la premiazione verranno letti dei brani tratti dalle 13 opere di autori nazionali in concorso. Ospite Speciale Federico Quaranta, autore e conduttore RAI (Decanter, Linea Verde Orizzonti).