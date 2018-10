Olbia, Benvenuto Vermentino entra nel vivo: domani la degustazione

Olbia, 26 ottobre 2018 – Entra nel vivo Benvenuto Vermentino, la manifestazione enologica organizzata da Promocamera in collaborazione con il Comune di Olbia, il Consorzio di Tutela del Vermentino Docg, le cantine e la Confcommercio.

L’evento è partito questa mattina con la degustazione tecnica: 80 persone selezionate hanno potuto assaporare, guidate dai sommelier dell’Ais, i vermentini prodotti in Sardegna, Corsica, Liguria e Toscana. Questa sera, invece, vi è la Shopping night in collaborazione con i commercianti del centro storico.

Domani è il giorno clou: la mattina spazio all’approfondimento con la Wine digital conference dedicata al marketing on line in salsa enologica presso la sala conferenze dell’Expo di Olbia. Interverranno alcuni esperti del settore, come Emanuele Trono e Anais Cancino, e verranno presentati dei case studies.

Archiviata la conferenza, il centro storico si trasformerà in una vigna grazie ad alcune bellissime installazioni studiate appositamente. La formula è quella di sempre: degustazione di Vermentino abbinata ad alcuni tipici piatti locali. La novità di questa edizione è l’ubicazione della “Via del Vermentino”: da Piazza Matteotti a Piazza Mercato, passando da via Acquedotto.

La degustazione partirà alle ore 17:00 e si concluderà a mezzanotte. Ospite speciale della serata lo Champagne. La via del Vermentino sarà inoltre costellata da eventi collaterali: lo shooting fotografico di Riccardo Melosu, nonché l’esibizione di Pina Muroni, Marta Bladi e Francesco Roccaforte.

Domenica chiusura in grande stile con il premio eno-letterario.