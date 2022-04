Olbia, barriere assenti o pericolose: ecco i segnali di pericolo

Olbia. In attesa di compiere alcuni lavori di manutenzione, il Comune di Olbia ha deciso di installare alcuni segnali di pericolo in alcune strade del territorio comunale, anche in vista dell'arrivo del Sardegna Gran Tour che vede protagoniste le città di Roma, Milano, Olbia e San Teodoro.

Spiega un'ordinanza dirigenziale che "l’evento di cui sopra, che consiste in una manifestazione turistica/motociclistica che interesserà il territorio del Comune di Olbia nei giorni 22 e 24 Aprile, è di tipo non competitivo, quindi non soggetto a quanto previsto dall’art. 9 del vigente Codice della Strada" e che "le strade di competenza comunale interessate dall’evento sono: Via Muddizza Piana, Via Sole

Ruiu, Via Plebi, Via Stazzo Pintus".

"In alcuni tratti di dette vie si sono riscontrate situazioni di potenziale pericolo dovuto all’assenza di barriere laterali di protezione, oppure, in altri tratti, le stesse risultano presenti ma in precario stato di manutenzione", specifica l'ordinanza e dunque "nelle more della realizzazione di interventi risolutori delle suddette anomalie si rende opportuno presegnalare le stesse con idonea segnaletica stradale permanente".

La segnaletica verrà installata in via Muddizza Piana (due punti, uno per assenza di barriere laterali e l'altro per barriere laterali pericolose), via Sole Ruju (assenza di barriere), via Plebi (barriere laterali pericolse), via Stazzo Pintus (barriere assenti).