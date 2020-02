Olbia, barca scuola per i diabetici: ballo con lotteria per realizzare un sogno

Olbia, 27 febbraio 2020– Domani, 28 febbraio, presso il locale Piazza Smeralda, sulla strada 125 che da Olbia porta ad Arzachena, la società scientifica Janasdia Onlus, con la collaborazione del Servizio di Diabetologia della Assl di Olbia, organizza una serata danzante con lotteria per raccogliere fondi per realizzare un bellissimo sogno: un progetto ambizioso che prevede la ristrutturazione completa de La Rossa: una imbarcazione Van De Stadt del 1966 di 9,60 MT in Acciaio che verrà messa a dispozione per i diabetici come barca scuola. Tutti i proventi della serata danzante verranno utilizzati sia per il progetto La Rossa che per altre iniziative volte ai pazienti con diabete.

Durante la serata verranno proposte musiche Liscio e Latino anni Sessanta, Settanta e Ottanta grazie ai due bravissimi musicisti Quirico Bacciu e Mirko Putzu. Con un semplice contributo di 10 euro per l’ingresso sarà possibile contribuire a realizzare uno dei tanti avvincenti progetti portati avanti dal Servizio della diabetologia di Olbia.

Il Centro diabetologia negli anni ha sperimentato diverse iniziative finalizzate a motivare l’aderenza al trattamento della patologia diabetica di Tipo 1 e 2 diffondendo quel sapere necessario a prevenire lo sviluppo di comportamenti a rischio quali: sedentarietà, cattiva alimentazione, fumo, alcool etc. Iniziative portate avanti anche tra le nuove generazioni con lezioni tenute in alcune scuole di I° e II° grado di Olbia e circondario.

Il diabete è una patologia cronica che necessita di realizzare sempre nuovi progetti nella consapevolezza che nel tempo l’impegno che questa comporta nella vita quotidiana rischia di venire meno. Quest’ultimo deve essere infatti assiduo e consiste nel continuo controllo glicemico, nell’attenzione costante all’alimentazione, all’aderenza a terapie farmacologiche e nell’impegno della pratica di attività fisica.

Nel tempo questi comportamenti positivi, ma anche le tante restrizioni necessitano anche di un continuo rinforzo e sostegno motivante e tra i tanti interessanti progetti che da tempo sta portando avanti la Diabetologia di Olbia uno in particolare è dedicato alla vela per coinvolgere i diabetici insulino dipendenti.

Abbiamo chiesto al dottor Tonolo, direttore responsabile della Struttura Complessa Aziendale di Diabetologia della Assl Olbia e presidente della associazione Janadia Onlus, partner del progetto, come è nata l’idea.

“Il diabete non può e non deve essere più considerato come una malattia che limita le possibilità lavorative o le attività ricreative.

La vela si sposa bene con il diabete essendoci tra i due molte analogie:

devi conoscere il tuo corpo (il mare), il metabolismo del glucosio (le vele, i nodi), devi saper fronteggiare tutti gli eventi esterni che determinano la variazione della glicemia (i cambiamenti di vento, di corrente).

Da diversi anni la SC di diabetologia aziendale della ASSL Olbia, organizza corsi in barca a vela per pazienti diabetici tipo 1, proprio con questa filosofia.

Se il primo corso è stato “prudente”, con lezioni di vela giornaliere e rientro alla base a terra per i pasti e per la notte, successivamente negli altri corsi abbiamo affrontato situazioni più critiche” . – precisa dottor Tonolo.

“I due corsi itineranti con crociere di qualche giorno, uno nell’arcipelago della Maddalena e uno attorno all’isola dell’Asinara hanno raggiunto gli obiettivi prefissati di far provare direttamente ai pazienti l’esperienza di fronteggiare situazioni critiche in mare gestendo la glicemia in maniera ottimale “.

Il dotto Tonolo lo scorso novembre ha ricevuto un importante riconoscimento dalla Lega Navale di Olbia, per un evento realizzato in collaborazione con l’associazione Diabete Mellito Sardegna( ADMS) e per il quale si è imbarcato con alcuni diabetici.

“Nel Novembre-Dicembre 2018 ho fatto la trans atlantica, da Las Palmas nelle Canarie a Santa Lucia nei Caraibi, con sei diabetici a bordo. Più di 2800 miglia nautiche in 15 giorni e 22 ore, durante la regata ARC 2018, arrivando 8° in tempo compensato nella classe Cruising su 162 barche” .

Un premio per le sue attività legate al mondo della vela al servizio della salute e della ricerca scientifica in questo campo che lo hanno visto protagonista sempre in barca a vela lo scorso 13 ottobre 2019.

“Con un equipaggio di 12 diabetici abbiamo partecipato alla regata storica della BARCOLANA di Trieste, sfidando ( in mezzo ad altre 2000 barche) una imbarcazione di diabetici Triestini. Questo evento è stato sponsorizzato dalla GEASAR e, pur con condizioni meteo non soddisfacenti per mancanza di vento, siamo arrivati 892° su 2347 imbarcazioni”.

Dottor Tonolo, ci parli del progetto La Rossa

“L’ imbarcazione è stata acquisita per donazione dalla associazione Janasdia che rappresento, il valore, come da perizia è di circa 15.000 euro. Tra gli obiettivi nel corso dei prossimi anni, vi è quello della modifica del sistema di propulsione, sostituzione dell’apparato diesel con un motore elettrico, per avere una ecosostenibilità della barca attraverso fonti di energia rinnovabili (solare ed eolico). Lo scopo finale è quello di avere una barca totalmente ecologica che possa navigare in sicurezza in tutti i mari. La barca sarà parte integrante del progetto Vela per Diabetici di Olbia e nella prima fase l’obiettivo è di renderla in condizioni di navigare in sicurezza per poter effettuare nel periodo giugno-luglio 2020, la circumnavigazione della Sardegna. Lo scopo del progetto, è quello di creare una barca scuola per diabetici, nella quale verranno coinvolti in tutte la fasi del progetto. Dalla ristrutturazione fino alla scuola vela. Naturalmente pur essendo la manodopera a costo zero, i materiali necessari per la ristrutturazione hanno un loro costo. L’imbarcazione è adesso ospitata per le fasi di ristrutturazione, presso un capannone messo a disposizione dal sig Stefano Mossa a costo zero per l’associazione”.- conclude il primario di diabetologia a Olbia e presidente della Janasdia Onlus.

Domani 28 febbraio appuntamento alle ore 20 presso Piazza Smeralda, l’occasione sarà per incontrarsi, ballare in allegria e contribuire a raccogliere fondi, sia tramite l’ingresso che con la lotteria dove sono in palio numerosi premi. Tutti i proventi verranno utilizzati sia per il progetto La Rossa che per altre iniziative volte ai pazienti con diabete.