Olbia, auto elettriche: c’è sempre più Tesla

Olbia, 13 gennaio 2020 – Le nuove tecnologie compiono passi in avanti anche nel settore delle auto, tanto così velocemente che diviene un’impresa restare al passo con i tempi.

Non per la Sardegna a quanto pare che è già pronta ad ospitare 2 dei 24 punti di ricarica che verranno innestati in questo anno in Italia da Tesla.

Nei piani dell’azienda americana ideatrice di Supercharger , la ricarica veloce dedicate alle vetture elettriche del marchio californiano e in grado di ricaricare interamente la batteria in meno di un’ora, c’è anche la Sardegna.

La rete di Elon Musk cresce e incrementa i suoi servizi destinati a coloro che hanno scelto la mobilità elettrica anticipata dal visionario americano. Dopo aver avuto un periodo di assestamento a seguito del lancio iniziale, il piano industriale per l’Europa ha in programma 2000 punti di ricarica da realizzate durante l’anno in corso.

Nei piani di Tesla le nuove stazioni copriranno praticamente tutto il territorio Italiano, Sicilia e Sardegna incluse. Sarà avvantaggiato il nord italia dove si stanno registrando la gran parte delle immatricolazioni elettriche. Tra le nuove stazioni ci saranno quelle di Adda Nord e Adda Sud, Aprilia (LT), Alessandria, Bardonecchia (TO), Carsoli (AQ) e Compofelice di Roccella (PA).

Tra i tanti comuni interessati, anche Catania, Cesena, Civitavecchia, Como, Genova, Grosseto, Lamezia Terme e Milano Nord. Poi, ancora, Monopoli (BA), Perugia, Rho, Porto San Giorgio, Roma Ovest, Torino e Udine.

Immancabili per la Sardegna Olbia e Oristano. che stanno registrando trend positivi nel comparto automobilistico elettrico.

Ancora una volta la Sardegna e la Gallura immancabili all’appuntamento con il futuro.