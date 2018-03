Olbia: auto abbandonata in centro

Olbia, 27 marzo 2018 – Nuova segnalazione da parte della cittadinanza in merito all’ennesima situazione di presunto degrado a Olbia.

Le foto in copertina ritraggono un particolare di via Toscana, una traversa di Corso Vittorio Veneto. “Ho fatto varie segnalazioni a chi di dovere, ma ancora nulla di fatto“, spiega la cittadina. L’appello è affinché la situazione venga risolta al più presto. Del resto, via Toscana non è poi così lontana dal centro storico, dalla basilica di San Simplicio e dal Parco Fausto Noce.