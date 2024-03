Olbia, Aurea Party: feste per bambini con i giochi di una volta

Olbia. Nell’era del digitale, soprattutto con l’avvento di nuove tecnologie - come per esempio la contemporanea nascente intelligenza artificiale che sta prendendo piede ogni giorno di più – e in una società frenetica come la nostra, diventa sempre più difficile per famiglie ed istituzioni trovare soluzioni capaci di unificare in modo armonico l’incentivare il progresso con il preservare quelli che sono i diritti dell’infanzia, primo fra tutti quello del gioco. È vero infatti che, spesso, molti bimbi ed adolescenti, finiscono per fare un uso eccessivo dei dispositivi digitali, per ritrovarsi poi alienati, in quanto completamente proiettati nel mondo virtuale, a discapito della costruzione di legami sociali ed affettivi sani con coetanei e familiari. È stato a partire da questa riflessione che Valeria e Giovanni Ondradu, due fratelli con un’azienda nel settore immobiliare e di progettazione interni, hanno deciso di dare vita ad un’attività innovativa coltivando l’idea originale di predisporre uno spazio adatto sia alle esigenze dei bambini che a quelle degli adulti, dove poter organizzare feste e far riscoprire alle nuove generazioni quelli che loro definiscono i “vecchi giochi sani di una volta”.

Aurea Party, ubicata in Via Pietro Chiesa 10, Zona San Nicola, ad Olbia, si presenta come una sala estremamente elegante e allo stesso tempo molto funzionale e dotata di ogni confort. La particolarità: la sostituzione della tecnologia interattiva con i giochi di ruolo che permette un salto nel passato capace di restituire ai bambini il divertimento sano di un’infanzia vissuta all’insegna della creatività, della fantasia e della condivisione. Il tutto optando per il gioco libero, non guidato, ed esperienziale, per favorire lo sviluppo cognitivo e delle competenze sociali, oltre a quello delle autonomie, affinchè i bambini imparino ad esprimersi con attività ludiche da loro stessi scelte.

La progettazione degli spazi interni funzionali, i design sofisticati e l’originalità della proposta di Valeria e Giovanni, fanno della Aurea Party una realtà unica sul territorio che, seppur recentissima, sta riscontrando un grande successo. Il locale è studiato ad hoc, con grande attenzione ai dettagli: pavimento antiscivolo, giochi e allestimenti a dimensione bambino (compresi i bagni sanitari); sala buffet posizionata di fronte alla sala giochi in modo tale da garantire ai genitori una costante visione dei bambini, ma nel completo relax, lontano dai rumori. Inoltre, la location è dotata di ogni comodità per garantire la riuscita degli eventi, in base alle varie esigenze: impianto audio per musica, maxi-schermo, forno statico, frigo, ed altri elettrodomestici. Per quanto riguarda invece i giochi presenti nell’area bimbi: gonfiabile, salterello, biliardino, sfida basket a 2, calcio da seduti, tavolo allestito per giocare a carte e giochi di ruolo quali – la cucina, il market, il pronto soccorso, la boutique (presenti vestitini di varie taglie per potersi “mascherare”), il centro bellezza (dove potersi truccare e pettinare). La progettazione degli interni è stata fatta sulla base di studi scientifici nel campo della psicologia evolutiva e riprendendo la visione pedagogica montessoriana. Uno spazio, insomma, pensato per i bambini affinché fosse funzionale al loro sviluppo cognitivo e a quello delle autonomie, a partire da attività di tipo ludico-ricreative libere, e nel quale potersi sentire protagonisti, facendo esperienza.

Dunque la centralità del bambino sta all’origine della nuova proposta dei fratelli Ondradu. Riferisce infatti Valeria: “Abbiamo bandito la tecnologia perché vogliamo che i bambini tornino a giocare insieme e a divertirsi, recuperando le sane abitudini di una volta. Abbiamo inoltre optato per il libero gioco perché siamo fermamente convinti che il bambino abbia il diritto di esprimersi come meglio crede e, a partire dalle attività ludiche, avere l’opportunità di scegliere ed esternare i propri gusti personali. Occorre insegnare ai nostri bambini l’arte della libertà e della decisione autonoma affichè crescano in maniera serena e responsabile. Il nostro obiettivo è quello di mettere il bambino al centro anche in un contesto festoso come può essere quello dell’AUREA PARTY, mettendo a sua disposizione giochi educativi come possono essere quelli di ruolo, alcuni dei quali servono anche ad esorcizzare paure come quella del dottore, in particolare del dentista. – E conclude – Olbia ha apprezzato questo progetto al punto che, nonostante abbiamo aperto l’attività pochi mesi fa, abbiamo già prenotazioni fino ad ottobre 2024 e questo per noi è fonte di grande soddisfazione. Tuttavia abbiamo intenzione di prendere questo successo come punto di partenza per migliorarci sempre di più e di garantire continue novità sulla base dei feedback di genitori e bambini, per rendere le loro feste originali ed indimenticabili”.