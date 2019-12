Olbia, gli auguri di Eliana Nieddu con Preghiere: il suo nuovo singolo

Olbia, 24 dicembre 2019 – Con una produzione che respira aria francese, ecco il nuovo lavoro di Eliana Nieddu.

La cantante olbiese anche in questo suo ultimo lavoro ha messo tutta la sua passione per la musica che la porta sempre in viaggio per l’italia. Concorsi canori, concerti e piccole serate, fanno di questa sua voce unica quasi una moderna ambasciatrice del cuore sardo.

Emozionata Eliana ci racconta tutto d’un fiato: “Lo scorso 17 dicembre è uscito il videoclip Preghiera presentato anche in anteprima su Sardegna 1, per poi essere pubblicato su YouTube e i vari social. Preghiera è una splendida canzone scritta da un autore cagliaritano Fernando Cuccu, mentre le musiche sono del francese Henri Caruso e la produzione è affidata allo studio di Marino Maillard e Joel Flateau a Quartu. Insomma c’è tanta atmosfera francese in questo mio lavoro”.

Il videoclip è stato girato a Tempio, alla Madonna della neve, sul Limbara e ex convento chiesa Martis, alla chiesa di Osilo e la chiesa di Nuchis. Un percorso che ha toccato varie tappe della spiritualità della Gallura.

Le chiediamo quale sia il messaggio del suo ultimo brano: “Lo dice il titolo stesso: ‘ una vera preghiera in cui io parlo con Dio in questo momento in cui spesso sembra che la realtà ci sfugga di mano. Gli parlo di questo mondo cattivo, talvolta così crudele con chi è buono d’animo. Credo comunque che tutto faccia parte di un disegno più grande di noi. Non perdiamo la speranza, anzi ci rimettiamo a dio chiedendogli di fare qualcosa. Talvolta ci si sente come dentro un uragano. Poi nelle parole in sardo gli dico che ormai sopra me c’è lui giorno e notte”.

Prosegue poi raccontandoci del suo ultimo lavoro con la dolcezza che la contraddistingue: “Nella parte in francese si dice che a prescindere quale sia il nostro Dio, da quale sia il suo nome o chi sia io, tutti abbiamo bisogno di lui, della sua guida, del suo conforto.Ognuno di noi ne ha uno diverso nel proprio cuore”.

Il videoclip è molto suggestivo e mette ancora una volta in risalto tutta la sua profonda anima sarda che contraddistingue la talentuosa cantante. Il video è stato prodotto dalla Goat Agency di Calangianus, a cura del videomaker Giacomo Prasciolu.

Eliana Nieddu è sempre coinvolta nelle partecipazione di ai migliori concorsi canori sparsi lungo la nostra Italia. È reduce da Mimì sarà, il Cantagiro e il Premio Lucio Dalla. Ora sta già lavorando su altri inediti che le consentiranno di completare finalmente il suo primo album discografico.

Programmi sotto l’albero?

“Questi sono giorni importanti per me. Ci sono proposte per partecipare ad un programma televisivo fuori dalla Sardegna, e qualche live davvero interessante. Ma tutto da vagliare e soprattutto da decidere. Intanto lavoro per terminare il mio atteso album. Grandi decisioni a breve”.

Un Natale davvero intenso, pieno di lavoro e di tanti sogni da conservare gelosamente sotto l’albero