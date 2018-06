Olbia, Arts for Autism: raccolta fondi per la Neuropsichiatria olbiese

Olbia, 16 giugno 2018 – Un evento che unisce diverse espressioni artistiche alla solidarietà: è questo Arts for Autism, la manifestazione che si svolgerà questa sera, a partire dalle ore 21:00, presso l’Archivio Mario Cervo di Olbia.

La direzione artistica è stata affidata a Francesco Burrai, mentre sono 15 le performance che andranno in scena toccando la musica, il canto, la danza, il reading e la sandart.

“Arts for Autism ha lo scopo di raccogliere fondi per l’acquisto di strumenti musicali utili per interventi di music medicine in neuropsichiatria infantile dell’ATS Sardegna ASSL di Olbia. Arts for Autism è in collaborazione con l’Associazione Sensibilmente che ha nella sua mission la tutela e l’integrazione sociale delle persone autistiche e delle loro famiglie. L’evento sarà presentato da Tommy Rossi”, si legge nella nota stampa.

Questi i protagonisti della serata: