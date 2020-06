Olbia: arriva in porto e la nave non c’è

Olbia, 09 giugno 2020 – Arrivare in porto e non trovare la nave: è ciò che successo a un cittadino in partenza da Olbia con la famiglia. Avrebbe dovuto raggiungere la penisola sopra un traghetto della Grimaldi, tratta Olbia-Livorno, ma il viaggio è stato cancellato senza che il viaggiatore lo sapesse.

La vicenza è raccontata nel gruppo Vacanze in Gallura, dell’associazione Gallura Turismo con presidente Roberto Rossi. La vicenda ha un che di kafkiano: un viaggio urgente, una prenotazione fatta due giorni prima, una nave che non c’è e l’impotenza di chi è costretto a rimanere a terra. L’unica luce, l’ufficio informazioni che informa i passeggeri che la nave non c’è perché la tratta è stata cancellata.

Lo sventurato viaggiatore, ovviamente, non era solo: come lui, tanti altri. La vicenda è stata raccontata anche dalla Nuova.

La Grimaldi, attraverso il suo responsabile per la Sardegna Eugenio Cossu, fa sapere che c’è stato un disguido di comunicazione poiché gli altri passeggeri sono stati avvertiti, mentre la nave non è partita per motivi logistici.

In ogni caso, i passeggeri sono stati riprotetti con la nave di lunedì mattina, oppure hanno potuto chiedere il rimborso.

Rimane l’amarezza per il disagio patito: un punto su cui l’associazione Gallura Turismo batte affinché ci sia l’impegno da parte di tutti gli attori di limitarlo il più possibile.