Olbia: Arrigo Delaria referente AssoData

Olbia, 28 marzo 2020 – L’Associazione AssoData, punto di riferimento per i professionisti che si occupano di privacy (Gdpr) e nuove tecnologie, ha un referente a Olbia: si tratta del dott. Arrigo Delaria.

Delaria, che è anche referente regionale, è un consulente legale specializzato in Privacy e Diritto Europeo.

D.P.O. dell’Ordine degli Avvocati ed per altri enti pubblici e privati in Sardegna, esercita la professione forense ed è iscritto all’albo degli Avvocati Comunitari presso l’Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania.

Nel 2017 ha lavorato al servizio legale dell’Unione Europea occupandosi di Protezione dati e Privacy, aiuti di Stato UE e di politiche comunitarie per le Regioni d’Europa.

Oltre agli studi in Giurisprudenza e in diritto delle Amministrazioni e delle imprese Pubbliche e Private, ha un Master di Specializzazione all’Università di Liegi in Diritto Europeo, Diritto della Concorrenza UE e Proprietà Intellettuale, con un focus sugli Aiuti di Stato UE finalizzato con uno stage curriculare alla Regione Sardegna – sede di Bruxelles.