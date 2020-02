Olbia, fondi tagliati ai malati: l’appello della famiglia Derosas

Olbia, 15 febbraio 2020 – Una malattia dura e invalidante, ma aiuti regionali che coprono solo in parte il bisogno del paziente e della famiglia: è alle pagine della Nuova di oggi in edicola, e alla penna del giornalista Dario Budroni, che la famiglia di Tore Derosas, stimato ex consigliere provinciale e una delle anime più nobili del centrosinistra olbiese, ha affidato un appello di struggente civiltà.

Sì, civiltà: perché tutto ruota attorno al programma “Ritornare a casa” che permette ai malati di abbandonare le strutture ospedaliere e di essere assistiti come si deve tra le mura domestiche, circondati dalle proprie cose e dai propri indispensabili affetti.

Un programma d’eccellenza, insieme ad altre iniziative di tale portata, che viene studiato in tutta Italia per le ricadute positive nel tessuto sociale. Eppure, nonostante questo, qualcosa si è inceppato.

Contro la burocrazia e un sistema fortemente penalizzante è andata a sbattere la famiglia di Tore Derosas, affetto da qualche anno da SLA: una malattia fortemente invalidante, peggiorata a fine 2018.

Nel 2019, spiega la famiglia tramite la Nuova, Tore Derosas è riuscito a entrare nel programma “Ritornare a Casa”. Sembrava tutto perfetto: la famiglia ha assunto personale specializzato, ha anticipato somme importanti, ma poi è arrivata la doccia fredda.

Nell’agosto 2019, la Regione cambia le carte in tavola nel mese di agosto: nel momento in cui rimpingua i fondi, cambia i criteri di assegnazione.

I progetti di “prima annualità”, quelli cioè entrati nel programma nel nel 2019 come Derosas, hanno diritto solo a una copertura parziale (poche mensilità), gli altri totale (12 mensilità).

Questo in barba alle condizioni dei pazienti, che necessitano di assistenza, e delle famiglie, che hanno anticipato le somme per garantire l’assistenza.

Il problema, ovviamente, riguarda tante altre famiglie sparse in tutta la Sardegna che contavano su quei fondi per garantire un’assistenza dignitosa e specialistica ai propri cari.

Ecco perché l’appello della famiglia Derosas è così forte e dirompente: è un appello alla civiltà, al rispetto dei malati e dei loro famigliari.

Il taglio dei fondi rappresenta, per le famiglie, un fatto drammatico. La differenza tra un’assistenza umana e civile, e l’abbandono istituzionale.

” Il nostro appello mira a denunciare alcuni aspetti critici del Programma, le cui conseguenze sono devastanti per i nuclei familiari che, come a noi accaduto, si trovano di fronte ad improvvisi ed irreversibili aggravamenti delle condizioni del proprio familiare”, spiega la famiglia in un post pubblico su Facebook.

“Garantire la copertura totale dei soli progetti avviati rappresenta una notevole sperequazione. Anche le Linee di indirizzo 2020, pur migliorative di numerosi aspetti, prevedono che “i nuovi progetti, compresi i mutamenti di livello, possono essere attivati dal comune di residenza solo a seguito dell’accertamento dell’effettiva sussistenza delle risorse nel bilancio comunale” . Ad oggi, chi, come nostro padre, accede al Programma o muta il proprio livello nei primi mesi dell’anno può andare incontro ad una mancata attivazione o ad una mancata copertura economica. L’assenza di certezza circa l’erogazione dei contributi, in qualsiasi momento della malattia, ma soprattutto nelle fasi successive agli aggravamenti, mette le famiglie di fronte ad un’unica alternativa: privare il familiare dell’assistenza necessaria o sobbarcarsi gli elevatissimi costi della stessa. Scelta spesso non praticabile”.

” Il nostro è dunque un umile appello affinché la Giunta Regionale della RAS – Regione Autonoma della Sardegna, nella persona dell’Assessore alla Sanità @Mario Nieddu , dell’Assessore alla Programmazione Giuseppe Fasolino ed i Consiglieri Regionali tutti possano adoperarsi per sanare la situazione gravosa del 2019 e per migliorare le garanzie di primo accesso al Programma, così da garantire il diritto all’assistenza in favore di tutti, e si ribadisca il TUTTI, i disabili non autosufficienti e delle proprie famiglie”, conclude la famiglia