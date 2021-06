Olbia, ANPAV dopo la manifestazione di oggi: "lavoratori Air Italy abbandonati"

Olbia. Ancora una volta ANPAV ha aderito - nella giornata di oggi - alla manifestazione dei lavoratori Air Italy. Lavoratori che da oltre un anno vivono un duro momento professionale e personale, con tante incertezze per il futuro. Così si legge nella nota stampa ANPAV: "Un assurdo silenzio istituzionale è nuovamente calato relegando nel buio più cupo la vertenza Air Italy, ormai giunta all’epilogo e inspiegabilmente confinata ai margini dell’agenda politica, nonostante le sue dimensioni la collochino tra le principali vertenze nazionali. Al di là di poche dichiarazioni di circostanza da parte delle istituzioni che formalmente si sarebbero dovute occupare dei 1380 lavoratori di Air italy, ad oggi, neanche il Ministero del Lavoro, titolare delle trattative della seconda ed ultima fase prevista dalla L. 223/92, ha ancora convocato le parti, nonostante siano decorsi più della metà dei 30 giorni previsti dalla Legge per lo svolgimento della fase ministeriale della procedura di licenziamento collettivo".

Prosegue il sindacato: "Tale stallo conferma il disinteresse per questa vertenza e il sospetto che si vogliano abbandonare al proprio destino i lavoratori di Air Italy che, evidentemente, non rappresentano una priorità né per le istituzioni locali, né per quelle nazionali, posto che crisi aziendali minori, sia per numero di personale interessato, che per tipologia aziendale (il trasporto aereo è un asset strategico per l’intero Paese), sono al centro dell’agenda del Governo. Non è ancora arrivata la convocazione da parte del Ministero del Lavoro per ricerca di una soluzione ponte che possa traghettare le 1380 famiglie sarde e lombarde nel 2022, anno in cui ripartirà anche il trasporto aereo con numeri ante covid. Il rimpallo di responsabilità e competenze dei presidenti delle Regioni Sardegna e Lombardia, del Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dei Trasporti e Ministero del Lavoro, oggi a tredici giorni dal baratro, inizia ad avere un sapore amaro per chi non sa se il prossimo mese avrà di che campare".

"ANPAV, oggi 3 giugno, ha aderito alla manifestazione dei lavoratori di Air Italy che chiedono di essere ascoltati e rivendicano l’immediata apertura del tavolo di crisi interministeriale promesso dal Governo e ad oggi non ancora aperto. Chiedono inoltre l’immediata convocazione di un tavolo al Ministero del Lavoro che chiuda positivamente la procedura di licenziamento collettivo, prorogando la cassa integrazione, nell’attesa della realizzazione di un reale progetto industriale. Non c’è più tempo per le pacche sulle spalle istituzionali, nè per le promesse, nè per i rinvii. Il prossimo appuntamento è a Roma, sotto al Ministero del Lavoro, nella data in cui sarà convocato l’incontro con le parti sociali", conclude la nota ANPAV.