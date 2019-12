Olbia: anche Matteo Laconi alla V^ edizione del Cagliari No limits

Olbia, 12 dicembre 2019 – Lo sport è un’emozionante volano per l’inclusione sociale, e sempre più spesso finalmente si sente parlare di eventi sportivi che vanno a coinvolgere coloro che sono affetti da diverse tipologie di disabilità.

Nei giorni scorsi si è tenuta a Cagliari una manifestazione tanto attesa dalle polisportive e dalle onlus che dell’inclusione hanno fatto la loro secondaria missione, dopo la prima che rimane la grande passione per lo sport.

Sono stati quattro giorni emozionanti quelli in cui si è tenuta la 5° edizione della “Cagliari no Limits 2019”. Una manifestazione Internazionale di Calcio a 5 organizzata dalla Polisportiva Olimpia Onlus con il patrocinio della Regione Sardegna, Assessorato Alla Sanità e dall’Ente di Promozione Sportiva Opes Italia.

Sono state 9 le squadre che si sono data battaglia sul campo alla Cagliari No Limits 2019 ormai da tutti definita come il Mundialito per Club. Tanto sport, tanta allegria ed amicizia che hanno saputo coinvolgere i partecipanti e gli spettatori presenti.

Tre continenti uniti dal puro spirito sportivo: ASD Ticino Milano,UPD Isolotto Uniti per un Sogno Firenze, Polisportiva Olimpia Onlus Sardegna, ASD Delfino Manfredonia, Penya Especial Barca Barcellona, Polisportiva Paralimpica ELOS Bitonto, ASD Brasil Club Brasile ,AS Monaco Montecarlo,Club Esportivo Terra Negra Spagna.

La Polisportiva Paralimpica Elos è stata decretata la squadra regina della 5° edizione della manifestazione, dopo una gara combattutissima contro la squadra Catalana del Penya Especial Barca con il punteggio di 4 a 3.La Polisportiva vincitrice del torneo, si è aggiudicata un trofeo realizzato per l’occasione dalla Ditta Macis Gioielli di Muravera. Un pezzo unico, con inserti in oro, che andrà ad impreziosire la bacheca della società Pugliese.

La finalissima si è disputata nello splendido complesso sportivo al coperto del CuS Cagliari alla presenza di un esuberante pubblico. L’incontro è stato dal fischietto di serie A di Calcio a 5 Usala Francesco.

Il fotografo olbiese Matteo Laconi ha partecipato con tutta la sua verve alla competizione sportiva militando nella polisportiva Olimpia Onlus Sardegna, tenendo alti i colori della nostra regione. Matteo ci ha voluto esprimere tutta la sua gioia nell’aver potuto partecipare a questa meravigliosa esperienza sportiva: ” La nostra polisportiva è composta da ragazzi che come me hanno tanta voglia di divertirsi e di fare nuove amicizie. Ho trascorso 4 giorni emozionanti a Cagliari ed ho stretto nuove amicizie con ragazzi e ragazzi fantastici. Lo spirito sportivo ha dato la possibilità a molti di noi di superare le proprie paure. Un evento straordinario che ha visto tante squadre provenienti dal tutto il mondo con persone con handicap: Grandi sfide a calcetto. Abbiamo portato a casa la vittoria della vita. Grazie a Carlo Mascia per averci coinvolti in questa grande manifestazione è grazie a tutti quelli che hanno partecipato.Per me é stata una bella esperienza che sicuramente voglio ripetere !”.

La manifestazione si è conclusa con una spumeggiante premiazione che ha veduto protagonisti: miglior capocannoniere Francesco Usai della Polisportiva Olimpia Onlus con 15 reti,miglior portiere Facheris Riccardo della Asd Ticino, mentre la Coppa Disciplina del Torneo è andata alla A.S. Monacò.

Ringraziamenti e medaglie ricordo alla Sezione Arbitri AIA Cagliari: Davide Sanna,Caruso Daniele, Gianmarco De Cortes, Aresu Alberto, Usala Francesco, Costa Antonio e Simone Stocchino,Comune di Cagliari, Regione Sardegna, T Hotel,Trasporti Stevelli, Istituto Comprensivo Vico 4 di Quartu.

Gli altri risultati:

Finale 3°- 4° posto Polisportiva Olimpia Onlus VS ASD Brasil Club 4-4

Finale 5°- 6° posto UPD Isolotto VS Club Esportivo Terra Negra 2-5

Finale 7°- 8° posto ASD Delfino VS AS Monaco 0-2

Finale basso livello Polisportiva Olimpia Sarrabus VS ASD Ticino 1 – 3

Il nostro Matteo Laconi oltre che partecipare si è dilettato nel cogliere momenti emozionanti grazie all’occhio tutto speciale della sua macchina fotografica.

Ancora una volta il vero spirito sportivo è stato l’ottimo pretesto per un emozionante evento. Alla prossima!