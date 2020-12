Olbia, Altana si è dimesso: entra Marco Piro

Olbia, 15 novembre 2020 – Mentre la campagna elettorale stenta a partire (e ad appassionare), la politica cittadina in seno alla maggioranza dà uno scossone: il consigliere comunale Mario Altana si è dimesso questa sera, intorno alle ore 19:30.

“On.le Signor Sindaco, gent.mi Assessori e colleghi Consiglieri con la presente, ringraziandoVi tutti per l’ impegno profuso ed i risultati ottenuti da questa concreta amministrazione, onorato di aver condiviso scelte e progetti con questa maggioranza nell’ esclusivo e primario interesse dei nostri concittadini, manifestando riconoscenza alle diverse centinaia di olbiesi che mi hanno dato il loro voto e la loro fiducia, sono a comunicare ed a formalizzare le mie dimissioni da codesto Consiglio Comunale per ragioni di natura professionale che mi impediscono di continuare al meglio il mandato conferitomi. Un abbraccio a tutti”, questo il messaggio che Altana ha scritto e inviato alla maggioranza, che oggi doveva riunirsi.

Al posto di Mario Altana entrerà Marco Piro: ex assessore all’Ambiente, vicino alla Lega e dato come trai possibili candidati nei mesi precedenti, quando il fermento per le prossime comunali era appena all’inizio. Piro accetterà l’incarico a pochi mesi dalla fine della consigliatura? E se sì, come si inserirà all’interno della maggioranza nizziana? Lo scopriremo a breve.