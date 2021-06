Olbia, allarme furti a Marinella: si allontano dall'auto carica di bagagli e la ritrovano vuota

Olbia. Brutta avventura per una coppia di turisti con figli appena sbarcata nell'Isola. La coppia dopo aver preso un'auto a noleggio, in attesa di entrare nel residence di Santa Teresa Gallura ha deciso di fare una tappa nella bellissima spiaggia di Marinella a Olbia. Purtroppo per loro l'idea non è stata molto felice perché dopo una breve sosta gratificante è arrivata la terribile sorpresa: "Siamo arrivati lunedì a Olbia io e i miei figli e abbiamo noleggiato un'auto; in attesa del check-in al residence ci siamo fermati un'ora tra le 13.30 e 14.30 al Golfo della Marinella. Non lo avessimo mai fatto! Tornati all auto, sparite le valige e gli zaini!" Una situazione veramente disagevole dl momento che nel trolley rosso, uno grigio /dorato e ben 3 zaini di cui uno tipo militare, l'altro grigioazzurro e uno a macchie bianche e rosse c'era di tutto ". Il brutto episodio è avvenuto lo scorso 21 giugno in una delle spiagge già note per i furti a danno dei turisti, episodi veramente spiacevoli che recano un danno all'immagine di uno dei tanti posti belli ed ospitali del Nord Sardegna, per i quali si è protestato più volte al fine di avere un adeguato sistema di videosorveglianza.

"Ci hanno rubato tutto, documenti, valige, abbigliamento, medicine, che tristezza, a parte la borsa portata in spiaggia! Vacanza rovinata". I coniugi dopo aver fatto denuncia ai Carabinieri si sono rivolti ai nostri lettori affinché se qualcuno dovesse notare gli specifici bagagli anche se buttati per strada, possa segnalare l'accaduto ai carabinieri "Grazie fin da ora" scrive la nostra lettrice allegando una foto dimostrativa dei bagagli rubati. Chiunque dovesse notare i bagagli può quindi segnalarlo ai Carabinieri o scrivere alla nostra redazione.