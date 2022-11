Olbia, al museo il progetto "Con il tatto vediamo": la Sardegna letta con il codice Braille

Olbia. Un viaggio a più mani nel mondo delle parole, della cultura e della storia della Sardegna, questo si propone l'Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uici) di Sassari il prossimo 4 novembre a Olbia. Domani alle 17 il Museo Archeologico ospiterà la terza tappa del progetto "Con il tatto vediamo", appuntamento a metà strada tra il culturale e il sociale che propone un programma di incontri, musica e letteratura per lanciare un progetto senza precedenti: pubblicare in Braille le principali opere della letteratura sarda.

Si legge in una nota: "Diversi i titoli già mandati alle stampe, come La Carta de Logu di Eleonora di Arborea, le Fiabe Sarde di Sergio Atzeni e Cosima di Grazia Deledda, tutti realizzati nella stamperia dell'Uici sassarese, che si sta specializzando proprio nella produzione di testi in Braille. Nella tappa gallurese di questo viaggio, dopo quelle di Alghero e Macomer, verranno presentati Eleonora D’Arborea, una Giovanna d’Arco in Sardegna di Giovanni Antonio Baragliu, le Donne della Sardegna prima della Storia a cura di Anna Depalmas e Rebecca, le Janas e il carro di Nannai di Claudia Zedda. La serata si aprirà con i saluti dei presidenti nazionali e provinciali dell'Uici, Mario Barbuto e Franco Santoro: quest'ultimo illustrerà il progetto pensato dall'Uici sassarese e realizzato col contributo dell'assessorato regionale della Sanità".

"Si proseguirà seguendo un doppio binario partendo dai dialoghi con la giornalista e scrittrice Marella Giovanelli, che ha dato alle stampe pochi mesi fa il suo ultimo lavoro Oltremare fra incontri e poesie, lo scrittore Filippo Pace che presenterà l’ultima opera Raccontami ancora quell’ultima estate, la scrittrice Donatella Pau Lewis autrice di una riflessione sull’opera e l’eredità di Eleonora d’Arborea e la scrittrice Luisa Cardinale con il suo libro, già stampato in Braille, dal titolo 40 parole. Tra un appuntamento e l'altro ci saranno gli intermezzi musicali con Mauro Mibelli (chitarra/mandoloncello), Nicole Ruzittu (canto), Gavino Loche (chitarra) e Serenella (canto)".

L'evento è organizzato in collaborazione con il festival letterario Fino a Leggermi Matto, e grazie al patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale, della Provincia di Sassari e del Comune di Olbia. "Da anni stiamo proponendo un percorso fuori dai soliti schemi per riflettere sulla cecità e arricchire i servizi per i nostri soci e le loro famiglie - dichiara il Presidente provinciale Uici Franco Santoro - per questo abbiamo allestito un evento corale capace di mettere insieme suggestioni e stimoli provenienti da vari campi della cultura e del sociale e rendere conto delle idee sviluppate negli ultimi anni. Una serata per riflettere e dialogare in modo diverso e sensibilizzare sull'importanza di promuovere la lettura in Braille".