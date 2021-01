Olbia, al Liceo Musicale “Fabrizio De André” open day virtuale

Olbia, 10 gennaio 2020 – L’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19, sta mettendo a dura prova le realtà scolastiche, che, proprio in questo periodo, si dedicano alla promozione e alla divulgazione delle offerte formative della futura generazione di adulti, che si appresta a scegliere il proprio percorso di studi.

Il Liceo Musicale “Fabrizio De Andrè” ha creato perciò un’aula virtuale dove, chiunque voglia conoscere la scuola, può con un semplice click, collegarsi comodamente da casa e avere tutte le informazioni sull’offerta formativa, i laboratori e tanto altro. Ma può anche interagire direttamente con docenti e alunni che contribuiranno ad illustrare la realtà musicale.

Anno dopo anno il Liceo Musicale “Fabrizio De Andrè” sta diventando un percorso scolastico di eccellenza per il territorio gallurese, una realtà fertile che si accinge a consolidare la sua rilevante importanza nel contesto urbano. Fino a poco tempo fa numerosi ragazzi amanti della musica, erano costretti, con fatica fisica ed economica, a frequentare i corsi propedeutici in Conservatorio a Sassari o Cagliari per poter seguire la propria passione.

Le materie affrontate nel quinquennio, offrono allo studente un ottimo livello di preparazione e una conoscenza completa su ogni ambito, consentendogli, unica scuola ad offrire questa possibilità, una volta ottenuto il Diploma, l’ingresso diretto al Corso Accademico in Conservatorio, a qualsiasi altra Facoltà Universitaria, o a entrambi contemporaneamente, aprendo le porte, quindi, a due percorsi Universitari differenti e ad una doppia possibilità lavorativa. Una grandissima opportunità per i ragazzi che si affacceranno al mondo del lavoro, in quanto questo percorso liceale forma nuove figure professionali da inserire nel settore artistico musicale, dello spettacolo, del cinema, del teatro, della televisione, della pubblicità e tanto altro, con conseguenti sbocchi professionali negli ambiti specifici di formazione. Le domande di iscrizione al Liceo Musicale “Fabrizio De Andrè”, che da quattro anni offre ai ragazzi di Olbia e dei centri limitrofi, importanti possibilità nel mondo lavorativo e creativo, attraverso lo studio di due Strumenti Musicali, della Musica da Camera, del Canto Corale, delle Tecnologie Musicali, della Storia della Musica e della Teoria Analisi e Composizione oltre alle materie comuni ad ogni liceo rimarranno aperte fino al 25 gennaio 2021.

Quindi, se l’arte della musica è la vostra passione, non perdete il primo Open Day online sabato 9 gennaio dalle ore 15:30 alle ore 18:00 in compagnia dei Docenti e degli allievi del Liceo Musicale.

Basterà collegarsi al seguente link: https://meet.google.com/rmf-gcje-dnh

Nel sito del Liceo Artistico e Musicale Fabrizio De Andrè www.liceoartisticodeandre.edu.it troverete tante informazioni sul Liceo Musicale nelle sezioni dedicate.

È altresì possibile prenotare la “Giornata da Liceale” e vivere l’atmosfera del Liceo Musicale al seguente link: https://tinyurl.com/musicaledeandre .

Per chi dovesse perdere l’Open Day del 9 gennaio è previsto un altro appuntamento sabato 23 gennaio dalle ore 10.30 alle ore13.00 allo stesso link.