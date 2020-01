Olbia: al Geovillage giovani talenti e nuovi record in acqua

Olbia, 29 gennaio 2020 – Ancora una volta la città di Olbia è stata il centro nevralgico del nuoto del nord Sardegna, e non solo.

Lo scorso weekend presso la struttura del Geovillage si è svolto il Meeting di nuoto che ha veduto in acqua darsi battaglia, oltre 200 giovani atleti.

Hanno preso parte all’evento: Accademia Sportiva Olbia, Green Alghero asd, Olbia Nuoto asd, Promogest Coop Cagliari,Rari Nantes Cagliari asd,Sp.ng Tennis Ci. San Gavino, Sport Full Time Sassari.

Si sono distinti tra gli altri i ragazzi e le ragazze dell’Accademia sportiva che sono riusciti ad aggiudicarsi ben 40 medaglie d’oro, 31 argento e 24 medaglie di bronzo.

Numerosi sono stati gli atleti che in acqua ci hanno inoltre fatto emozionare con le loro prestazioni: Maggioni Alice della società Green Alghero; Sechi Francesca dello Sport Full Time Sassari; Angiolini Enrico dello Sport Full Time di Sassari;Lai Massimo del Promogest Cagliari; Sanna Daniele In Sport Rane Rosse.

E’ stato molto emozionante assistere alla prestazione dell’atleta Anna Conti della Sport Full Time SS che ha messo a segno il record regionale nei 100 dorso e 200 dorso.

Da non dimenticare poi il nostro Murgia Pietro che ha notevolmente migliorato le sue prestazioni, registrando il tempo per i Campionati italiani giovanili nei 200 rana. Insomma grande soddisfazione per il nuoto agonistico di alto livello che il Geovillage continua a proporre nel corso dei suoi appassionanti appuntamenti. Tutta la squadra ha messo in mostra grinta e talento. Tra i migliori: Fenu Marta, Soro Samuele, Masu Giorgia, Pitzanti Manuela.

Sempre più vicini ai tempi per i Campionati italiani giovanili anche Maoddi Omar, Tore Claudia, Sirena Laura, Manueddu Emma, Muntesu Nicolò e Fasolino Francesco.

A chiusura delle due giornate, ecco la classifica delle società che hanno partecipato al Meeting del Nuoto:

1) Accademia sportiva Olbia con 807 punti

2) Sport full Time Sassari con 622 punti

3) Rari Nantes Cagliari con 474 punti

Ci aspettano tante emozioni nei prossimi mesi in vasca al Geovillage. Tutti pronti ancora una volta,a fare il tifo sugli spalti!