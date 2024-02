Olbia, aggredito in casa: arrivano i carabinieri del Ris

Olbia. Una settimana fa la terribile aggressione ai danni di un 69enne, ex cuoco di origine argentina, trovato in gravi condizioni all'interno della sua abitazione situata in via Marche a Olbia. Mentre le condizioni di salute dell'uomo sono in miglioramento, continuano le indagini delle forze dell'ordine. I militari hanno visionato le telecamere di videosorveglianza e proprio oggi è in corso un sopralluogo dei carabinieri del Ris di Cagliari.

Il 69enne ha riportato un trauma alla testa e alcune costole fratturate, oltre ad altre lesioni per le quali gli era stata data una prognosi di 90 giorni. Secondo quanto emerso, l'uomo era stato sfrattato e a breve avrebbe dovuto lasciare l'appartamento.