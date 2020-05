Olbia, Aeroporto: data riapertura a breve, si parte con voli privati

Olbia, 09 maggio 2020 – Conto alla rovescia per la riapertura dell’Aeroporto Costa Smeralda di Olbia: ormai da tempo la Gallura chiede di poter ripartire in sicurezza per non soccombere allo tsunami Covid, che non è solo sanitario ma anche economico. Ieri primi spiragli positivi dal presidente Solinas che, a quanto pare, sta lavorando per una riapertura in prima battuta dell’Aviazione Generale che, a Olbia, fa rima con Eccelsa e Aeroporto Costa Smeralda. La data della ripartenza, secondo quanto affermato da Solinas, dovrebbe essere comunicata entro la prossima settimana.

“Abbiamo avviato una riflessione con il mondo del turismo e degli aeroporti – ha detto il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas -. Contiamo la prossima settimana di annunciare un piano per la progressiva riapertura di alcuni segmenti in totale sicurezza affiancati da linee guida che il comitato tecnico-scientifico sta elaborando e che ci consentiranno di mantenere uno standard di sicurezza che garantisca i cittadini sardi e l’intero sistema nel suo complesso”.

“Ora abbiamo bisogno di programmare, in assoluta sicurezza, le settimane che verranno e presenteremo già lunedì un primo piano che per scaglioni successivi vedrà a partire dal 18 le successive riaperture”, ha detto Solinas.

La prima riapertura significativa, anche dal punto di vista psicologico, è quella dell’Aviazione Generale dell’aeroporto di Olbia la cui data di riapertura sarà comunicata tra qualche giorno.

Primo step, appunto, i voli privati di Eccelsa. “Ha numeri molto più contenuti e ci consentirà di sperimentare il sistema di controlli su un afflusso ridotto, di verificare i tempi di attesa su eventuali test da fare in aeroporto e sulla individuazione di aree grigie in cui far sostare i passeggeri in attesa dell’esito. Sarà una opportunità importante di affinare il sistema dei controlli in vista delle riapertura dell’aviazione civile nel suo complesso”.

E poi, a conferma di quanto detto da Solinas, ecco le dichiarazioni che l’ad Geasar Silvio Pippobello ha rilasciato all’Unione Sarda online: “Aviazione generale in Sardegna entro una settimana. Il governo regionale lavora a un’ordinanza per riaprirla entro la settimana prossima, sarebbe un test verso la riapertura dell’aviazione di linea. Siamo in tempo per salvare la stagione turistica, ma serve coraggio”.

Nella testa di Solinas e di Pippbello, Eccelsa – con i suoi numeri ridotti e la sua sede separata – può diventare un test per l’aviazione civile. Lo scalo maggiore, quello che ogni anno macina un movimento ogni 60 secondi, aspetta di poter riprendere la sua attività e questo test potrebbe permettere la messa a punto di tutta una serie di protocolli di sicurezza utili a rendere sicura la Sardegna, ma anche di parare il colpo del Coronavirus dal punto di vista economico.

Al momento gli aeroporti, secondo specifico decreto del Ministero dei Trasporti, sono chiusi fino al 17 maggio.