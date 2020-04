Olbia, adesca minore: denunciato 50enne olbiese

Olbia, 11 aprile 2020 – Continua senza sosta l’attività della Polizia di Stato contro la pedopornografia e l’adescamento di minori: reati, purtroppo, presenti su tutto il territorio nazionale e quindi anche in Sardegna e a Olbia.

In seguito a una segnalazione, il Commissariato di Olbia ha denunciato all’Autorità Giudiziaria un 50enne olbiese. Secondo gli inquirenti, l’uomo si sarebbe reso responsabile del reato di adescamento di minore a scopo sessuale.

“L’attività, posta in essere in concerto con la Procura della Repubblica di Tempio Pausania, ha permesso, a seguito di una perquisizione domiciliare, di sequestrare diversi supporti informatici il cui contenuto è riconducibile al reato contestato”, ricostruisce la Polizia in una nota stampa.

Sarà il percorso giudiziario a stabilire le eventuali responsabilità.

In un’altra operazione, partita grazie alla madre di una delle presunte vittime, è stato denunciato un 30enne.