Olbia, Abbanoa: per un guasto metà città senz'acqua da questa mattina

Olbia. Da questa mattina alle 8 metà città è senz'acqua, sono quasi le 21 e nulla è cambiato. I tecnici Abbanoa sono intervenuti oggi, giovedì 16 febbraio, per riparare un improvviso guasto alla condotta di distribuzione in via Piemonte. "Fino alle 14 si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni", così si leggeva in una nota della società, ma arrivati a tarda serata le case sono sempre senz'acqua.

Da via Barcellona, a via Galvani, Corso Vittorio Veneto, Olbia centro ma anche in Viale Aldo Moro: la situazione è la stessa, mentre in qualche zona più fortunata l'acqua è arrivata poco fa. Non sono mancate le lamentele sui social, i consigli tra mamme e le varie domande dei cittadini per chiedere se in alcune zone l'acqua fosse tornata.