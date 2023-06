Olbia, a due passi dal lungomare: ecco la "discarica a cielo aperto"

Olbia. Rifiuti, mastelli abbandonati, plastica, vetro, lattine e oggetti indefiniti. Questo è quello che qualche giorno fa è stato fotografato a due passi dal lungomare di Olbia, per la precisione tra via Barbagia e via Goceano, sotto la sopraelevata che dalla rotonda di via Roma porta in Corso Vittorio Veneto.

La segnalazione è giunta alla nostra redazione: "Si è arrivati al limite. Questo è il risultato di una via che risulta centrale ma che è totalmente abbandonata: l'intera zona è abbandonata nonostante ci sia il vicino lungomare, nonostante sia una via di passaggio, e dietro ci siano le scuole e diverse attività. Non vengono abbandonati quotidianamente solo rifiuti ma adesso anche i mastelli che dovrebbero stare all'interno delle case ed essere esposti al di fuori delle abitazioni. Speriamo che quest'ultima segnalazione possa allarmare e arrivare a chi di dovere per far sì che si aumentino i controlli e non si viva più in una discarica a cielo aperto, anche perché i rifiuti dopo un po' vengono raccolti ma continueranno ad accumularsi all'infinito".