Olbia, ecco 98 milioni per rischio idrogeologico: “opere immediatamente cantierabili”

Olbia, 30 gennaio 2019 – “Fondi disponibili per progetti già cantierabili”: così il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, commenta lo sblocco degli oltre 140 milioni di euro sbloccati per il rischio idrogeologico: 98 milioni sono per la Sardegna, mentre i restanti 44 milioni sono destinati alla Sicilia; in totale verranno attuati 20 interventi. “Risorse immediatamente disponibili – ha affermato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa – per progetti già cantierabili, a dimostrazione che vogliamo agire non seguendo la logica dell’emergenza, ma attivandoci in maniera seria e concreta sulla prevenzione del rischio”.

I 98 milioni per la Sardegna, invece, sono tutti per la Città di Olbia e si riferiscono al Piano Mancini: 21 milioni destinati alle opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia, Rio San Nicola, Lotto 2; 19,5 milioni per opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia, Rio Gadduresu, Lotto 3; 57,5 milioni per opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia, Rio Seligheddu, Lotto 4.

“Con la firma degli atti integrativi agli accordi di programma comunicata oggi dal ministro dell’Ambiente Costa, mettiamo un altro, importante tassello nel quadro definito nel Patto della Sardegna firmato nel 2016 con il governo Renzi”: lo ha dichiarato il presidente della Regione Francesco Pigliaru, che esprime soddisfazione per questo nuovo passaggio con cui “anche a seguito di nostre apposite richieste si va completando il quadro delle risorse programmate nel Patto. Con lo sblocco di questi 98 milioni di fondi FSC di competenza del Ministero dell’Ambiente finalizzati al completamento della sistemazione idrogeologica di Olbia (Piano Mancini) e dell’abitato di Pirri, possiamo partire con la realizzazione di alcuni interventi specifici che avevamo individuato e richiesto con forza. In questi anni abbiamo lavorato con grande determinazione su questo fronte, investendo energie e risorse sul rischio idrogeologico, sulla prevenzione e sulla sicurezza dei nostri cittadini. E questo è stato possibile, e continua a esserlo, proprio grazie al Patto per la Sardegna che ancora una volta – conclude Francesco Pigliaru -, mostra tutta la sua concretezza”.

Soddisfatto anche il deputato olbiese Nardo Marino (M5S): “Esprimo grande soddisfazione per la firma degli atti integrativi agli accordi di programma che destinano 98 milioni di euro per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in Sardegna. Le risorse per progetti già cantierabili, così come annunciato dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa, sono immediatamente disponibili. Passiamo dalle parole ai fatti a dimostrazione del grande pragmatismo che contraddistingue l’attuale Governo. In particolare, insieme al Movimento 5 Stelle di Olbia, intendo sottolineare l’occhio di riguardo avuto per Olbia. Le opere cantierabili serviranno a mitigare il rischio di dissesto idreogeologico che ancora oggi, a distanza di cinque anni dalla drammatica alluvione che ha causato morte e devastazione, continua a preoccupare i tanti olbiesi che vivono nelle aree più soggette a questo tipo di rischio. Un segnale di estrema concretezza che trova compimento nell’immediata disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione delle opere indispensabili a garantire un adeguato livello di sicurezza”.

Tali fondi erano stati messi a disposizione dal precedente Governo e ora sono stati attivati: serviranno a far partire il Piano Mancini.