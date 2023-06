Olbia, 78 piccoli alunni conseguono la certificazione Cambridge

Olbia. Nella sede centrale di via Nanni, si è tenuto in questi giorni il test finale del corso Cambridge. Un gruppo di 78 studenti provenienti dalle classi 4^ e 5^ dei plessi del Primo Circolo di Olbia ha partecipato alla sessione di esame del Cambridge English Assessment per ottenere la certificazione linguistica Young Learners Starters. Questo importante traguardo è parte delle iniziative promosse all'interno del progetto "Let's play with english", finanziato dalla Fondazione di Sardegna nell'anno scolastico 2022/2023.

Tutti gli alunni hanno seguito un corso di preparazione linguistica della durata di 20 ore, svolto al di fuori dell'orario curricolare, nell'ambito delle attività di ampliamento dell'offerta formativa del Primo Circolo. Quest'anno segna un passo significativo per la scuola, poiché il Primo Circolo di Olbia è ora diventato un "Cambridge Test Center" e "Cambridge Preparation Center".

La Dirigente scolastica Giuseppina Pino e la docente Lella Infante commentano: "vogliamo ringraziare l'English Center di Sassari per la collaborazione attiva e proficua fornita durante il percorso di preparazione. È grazie a questa sinergia che gli alunni hanno potuto beneficiare di un'adeguata preparazione linguistica e affrontare con sicurezza l'esame Cambridge. La certificazione Young Learners Starters rappresenta un importante riconoscimento delle competenze linguistiche acquisite dagli studenti nell'ambito dell'inglese. Il superamento di questo esame attesta il livello di conoscenza della lingua inglese dei ragazzi e offre loro l'opportunità di accrescere le proprie prospettive future. La scuola si congratula con tutti gli alunni che hanno partecipato al test finale e li incoraggia a continuare a sviluppare le proprie competenze linguistiche. L'ottenimento di questa certificazione rappresenta solo l'inizio di un percorso di apprendimento e crescita nel mondo della lingua inglese".

Il Primo Circolo di Olbia dimostra ancora una volta l'impegno costante nel fornire un'offerta formativa di qualità e nella promozione dell'apprendimento delle lingue straniere. L'iniziativa "Let's play with english" si conferma come un progetto di successo, offrendo agli studenti l'opportunità di sviluppare competenze linguistiche che saranno fondamentali per il loro futuro.

La scuola si augura che questa esperienza positiva possa continuare ad ispirare altri studenti a intraprendere percorsi di apprendimento delle lingue straniere e a perseguire obiettivi ambiziosi nella loro formazione. Un plauso particolare va a tutti gli studenti che hanno sostenuto l'esame Cambridge, che hanno dimostrato impegno, dedizione e motivazione nell'affrontare questa importante sfida. Auguriamo loro il meglio per il futuro e li incoraggiamo a continuare a coltivare le proprie passioni linguistiche e ad approfondire le loro competenze nella lingua inglese.