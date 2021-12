Olbia: 2 milioni di euro per mettere a posto strade e marciapiedi

Olbia. La Regione Sardegna e il Comune di Olbia hanno firmato una convenzione con relativo disciplinare con la quale si assegnano all'ente locale olbiese 2 milioni di euro per "Interventi di viabilità nel Comune di Olbia - ripristino asfalti e marciapiedi". L'ente guidato dalla giunta Nizzi, con questa convenzione, diventa soggetto attuatore.

Olbia ha un'enorme necessità di interventi sulle infrastrutture primare, interventi che non sono più derogabili, ma che andrebbero fatti pensando anche alla città del prossimo futuro. Tra i diversi problemi riscontrati dalla popolazione, si segnalano: asfalti usurati e pieni di buche rattoppate a cadenza regolare (per esempio via Bazzoni-Sircana, ma non solo), marciapiedi stretti, marciapiedi senza scivoli per persone con disabilità, marciapiedi danneggiati, marciapiedi senza verde pubblico (impraticabili durante l'estate), marciapiedi con pali della luce in mezzo che ne impediscono di fatto la fruizione a diverse categorie di persone).

Secondo la convenzione, il soggetto attuatore - e in particolare il RUO (responsabilie unico del procedimento) deve:

pianificare il processo operativo per la completa realizzazione dell'intervento, assicurandosi la conclusione nei tempi previsti;

organizzare una puntuale tenuta del fascicolo di progetto contenente tutta la documentazione della gestione amministrativa e contabile;

monitorare tutta l'attuazione degli interventi e degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'iintervento;

comunicare alla Regione i pagamenti;

effettuare controlli ordinari.

L'amministrazione Nizzi, tramite delibera, ha già dato mandato al dirigente competente di compilare il cronoprogramma delle opere. Intanto, si sa già la ripartizione dei fondi. Per il 2021 (manca un mese alla fine dell'anno) verranno impegnati 200.000 euro; nel 2022 si prevede la spesa di 1.000.000 euro; infine nel 2023 ecco i restanti 800.000 euro.