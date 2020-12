Oggi l’ultimo saluto al Vigile del Fuoco Tonello Scanu

Ossi, 30 dicembre 2020- Si svolgeranno oggi, alle ore 16, presso la Chiesa di San Bartolomeo Apostolo di Ossi alle ore 16:00 i funerali di Tonello Scanu, il 54enne, vice coordinatore in servizio al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari, rimasto tragicamente folgorato nelle campagne di Nulvi durante un intervento per il ripristino di un cavo della linea elettrica che era stato divelto a causa del maltempo.

La tragedia è avvenuta lo scorso 28 dicembre intorno alle 7:30 di mattina, in località “Pala e colora”. La notizia della tragedia sul lavoro si è diffusa subito suscitando profondo cordoglio. Tonello Scanu amava profondamente il suo lavoro, dopo il servizio militare e un periodo da vigile discontinuo, a Novembre del 2004 si era finalmente avverata una delle sue grandi passioni coltivate fin da bambino: entrare a far parte di una grande famiglia, quella dei Vigili del Fuoco. Dopo il corso svolto alle Scuole Centrali Antincendi a Roma Capannelle, la sua prima destinazione è il Comando di Milano distaccamento di Cuoco. In quel periodo, oltre a prestare servizio per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco conosce la sua attuale compagna, con cui si trasferisce dopo 8 anni al Comando di Sassari.



Persona amorevole, grande lavoratore e valente autista di mezzi pesanti, Tonello è sempre stato un collega ben voluto da tutti, sempre disponibile e orgoglioso del suo lavoro e dell’appartenenza al Corpo. É stato recentemente anche lui protagonista del grande impegno regionale per l’emergenza alluvionale di Bitti.

Come tutti i vigili del fuoco ha conosciuto il freddo abbraccio della paura e il caldo affetto di un sorriso sempre fiero e orgoglioso di indossare la divisa.

Nell’adempimento del suo dovere lascia la compagna e due figlie.

Il Comando Nazionale dei Vigili del Fuoco fin da subito ha espresso il suo cordoglio per la grave perdita con un post su Twitter pubblicato sull’account ufficiale del Corpo: “È con grande dolore che la famiglia dei #vigilidelfuoco chiude questo anno. Il Capo Dipartimento Laura Lega e il Capo del Corpo Fabio Dattilo si stringono alla famiglia e ai colleghi di Tonello Scanu, che ha perso la vita stamattina a Nulvi (SS) durante un intervento di soccorso”. Anche il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, a nome suo e di tutta la giunta regionale, ha dichiarato: “Profondo cordoglio per la morte di Tonello Scanu, il capo squadra dei vigili del fuoco morto folgorato questa mattina durante il servizio”. Anche il sottosegretario alla Difesa – l’olbiese Giulio Calvisi – ha espresso la sua vicinanza. “La notizia della scomparsa del vigile del fuoco coordinatore Tonello Scanu ci addolora profondamente. Rivolgo alla sua famiglia le mie sentite condoglianze”.

Per l’ultimo saluto al vigile del fuoco di Ossi saranno presenti il sottosegretario al Ministero dell’Interno Carlo Sibilla, il Capo Dipartimento prefetto Laura Lega e il Capo del Corpo Ing. Fabio Dattilo.



La santa messa per l’ultimo addio al vigile del fuoco sarà trasmessa in diretta streaming cliccando qui.

Rimangono fermi i limiti relativi agli spostamenti e agli assembramenti previsti dalla normativa di contenimento del contagio da COVID-19 attualmente in vigore.