Oggi le farmacie aperte offrono anche servizi al cittadino

Cagliari, 24 novembre 2020 – La farmacia, attualmente, non costituisce solo il luogo dove acquistare i farmaci ma consente anche di ottenere alcuni servizi in deroga a quelli offerti da altre strutture sanitarie. Ciò che fa preferire al cittadino la farmacia piuttosto che un presidio sanitario, è la vicinanza nonché la facilità di accesso, specialmente in questo periodo durante il quale ospedali ed ambulatori sono affollati da pazienti Covid. Infatti, se fino a poco tempo fa, questo tipo di servizi offerti dalle farmacie occupavano un ruolo marginale rispetto alla vendita dei medicinali, la pandemia ha cambiato il modo di rapportarsi agli stessi, ponendoli sotto un’ottica diversa per i cittadini.

Alcuni servizi offerti dalle farmacie

Lo psicologo in farmacia è un progetto che coinvolge alcuni psicologi per offrire una consulenza negli spazi della farmacia. In questo periodo particolarmente duro per la popolazione, affetta da una psicosi collettiva e da ansia, stress, sintomi depressivi, avere un supporto psicologico può rivelarsi essenziale. Il servizio durante questo periodo si svolge prima tramite un colloquio telefonico, e poi verranno organizzati degli incontri in farmacia al fine di agevolare la comunicazione con il professionista, una volta rientrata l’emergenza dovuta alla pandemia.

La consegna gratuita dei farmaci a domicilio è un altro servizio particolarmente utile in questo periodo, ed è rivolto a coloro che non possono recarsi materialmente a prendere i farmaci non urgenti. Se hai bisogno di un farmaco a domicilio, devi contattare l’apposito numero verde, parlare con un operatore il quale è incaricato di trovare farmacie aperte oggi vicino a te e fissare il servizio di consegna secondo le modalità ed i tempi della farmacia stessa.

L’A.D.I (Assistenza Domiciliare Integrata) è un servizio di assistenza per soggetti con autosufficienza ridotta o non autosufficienti, o affetti da patologie croniche che impediscono di recarsi agli ambulatori per ottenere assistenza. L’A.D.I. consente di avere un aiuto da parte del farmacista per la misurazione della pressione o della glicemia a domicilio, oppure la somministrazione dei farmaci o prelievi di base per le analisi del sangue.

Il servizio di prenotazioni esami consente di avere un intermediario per effettuare le prenotazioni di esami specialistici da effettuarsi nelle strutture pubbliche e private. Presso le farmacie aperte oggi nella tua zona e convenzionate, puoi ritirare il referto e pagare la somma necessaria affinché la prenotazione vada a buon fine.

I servizi delle farmacie durante il periodo Covid

Se quelli appena citati rappresentano dei servizi disponibili anche in altri periodi e non propriamente dedicati a fronteggiare l’emergenza Covid, altri servizi sono dedicati propriamente ad aiutare la popolazione in questo periodo difficile, come i tamponi e gli screening. In alcune regioni, come Trentino, Emilia Romagna, Lazio, Umbria, le farmacie aperte oggi mettono a disposizione degli infermieri per effettuare questi test direttamente nei locali in loco. In Piemonte, invece, è possibile prendere un appuntamento con un infermiere per un tampone rapido a domicilio. Inoltre, Federfarma sta spingendo affinché tali servizi vengano resi disponibili su tutto il territorio nazionale, in modo che la farmacia si ponga sempre di più come interfaccia tra il singolo cittadino ed il servizio sanitario Nazionale.