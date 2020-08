Novità Airitaly: ecco le condizioni dei liquidatori

Olbia, 24 agosto 2020 – Alle 14.00 di oggi pomeriggio è terminata la riunione della procedura di licenziamento collettivo fatta ripartire dopo i cinque mesi di stop imposti dal Governo in seguito alla pandemia.

I liquidatori di Airitaly hanno annunciato la volontà di siglare immediatamente l’accordo con la CIGS e far partire l’ammortizzatore sociale dal 1 settembre vincolando la richiesta ad altre condizioni.

Ecco nel dettaglio le condizioni:

Il licenziamento collettivo dei 1.500 dipendenti in corso di erogazione del breve periodo di cassa e non al suo termine come sempre fatto in tutte le crisi aziendali;

La totale manleva aziendale in caso di mancata erogazione degli ammortizzatori sociali per qualsiasi causa;

L’ANPAV (Associazione Nazionale Professionale Assistenti di Volo) comunica: “Abbiamo poi registrato un’indisponibilità all’anticipazione dei relativi importi che quindi, arriverebbero con mesi di ritardo”.

“Abbiamo tutti dichiarato la disponibilità a continuare le trattative ma censurato le condizioni poste dai rappresentanti della società che non possiamo che definire “condizioni capestro”.

Conclude l’ANPAV: “A questo punto è imprescindibile che le regioni Sardegna e Lombardia facciano le mosse di loro competenza atteso che condizione essenziale per l’erogazione degli ammortizzatori sociali è l’attivazione di politiche attive tese alla ricollocazione delle 1500 famiglie lasciate da AirItaly senza un futuro”.