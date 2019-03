Nord Sardegna, verso Londra con documenti falsi per vedere figlio: arrestata

Alghero, 14 marzo 2019 – Agenti dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea di Alghero hanno denunciato, alla Procura della Repubblica di Sassari, una cittadina iraniana trentanovenne con l’accusa di ricettazione di documenti di identità e sostituzione di persona.

La donna, identificata in partenza con un volo aereo per Londra-Luton, al check in aveva presentato un passaporto spagnolo intestato ad altra persona.

“Da ulteriori approfondimenti è emerso che la stessa pur risultando priva di propri documenti, aveva la disponibilità anche di una carta di identità, rilasciata dallo Stato della Georgia, che riportava la fotografia di una persona che seppur somigliante, non corrispondeva alla persona fermata”, si legge nella nota stampa.

“Dalla successiva intervista effettuata alla straniera, che non conosceva alcuna lingua europea, ma solo il persiano, si è appreso che la stessa, partita da Istanbul nei giorni precedenti, era intenzionata a raggiungere il figlio dimorante a Londra”, continua la nota stampa.

Al termine dell’attività di indagine la donna è stata segnalata all’autorità Giudiziaria competente , ed i documenti in suo possesso sottoposti a sequestro.

Inoltre, la donna è stata invitata a presentarsi, presso la Questura di Sassari, per i provvedimenti amministrativi a suo carico.