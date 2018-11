Sassari, 03 novembre 2018 – Intervento sulla SS 131, ieri sera, per i Vigili del fuoco del Nord Sardegna. In una galleria della “Carlo Felice”, precisamente quella nei pressi del bivio per Bonnanaro, sono caduti dei calcinacci.

La strada è stata chiusa per consentire ai Vigili del fuoco tutte le accurate verifiche del caso. Dopo i fatti di Genova e il crollo del ponte Morandi, vi è massima attenzione per tutte le infrastrutture stradali e le eventuali criticità presenti.