Nord Sardegna, spaccio di droga: tratto in arresto un uomo

Sassari. Nella mattinata del 12 ottobre il personale della Squadra Mobile - si legge in una nota della Questura - "ha tratto in arresto un soggetto poiché trovato in possesso di una consistente quantità di sostanza stupefacente. Nello specifico, personale dipendente, a seguito di numerose segnalazioni di una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti all’interno di un’abitazione della periferica cittadina, ha predisposto alcuni servizi di osservazione al termine dei quali veniva tratto in arresto un uomo residente in città, con specifici precedenti penali per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il soggetto veniva trovato in possesso di 291 gr. di marijuana, numerosi oggetti idonei al confezionamento della sostanza e la somma di 740 euro. Per quanto sopra, è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente", conclude la nota.