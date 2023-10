Nord Sardegna, scontro tra auto: due feriti

Alghero. Intorno alle 21:00 i vigili del fuoco di Alghero sono intervenuti sulla SS 291 al km 51 per un incidente stradale. Per cause da accertare due autovetture si sono scontrate. Feriti i due occupanti, trasportati per accertamenti all'ospedale. La squadra ha messo in sicurezza le auto e bonificato l'area. Sul posto Carabinieri di Alghero, Anas,118.