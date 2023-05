Nord Sardegna, scontro tra auto: due feriti

Sassari. I Vigili del Fuoco di Sassari sono intervenuti questa mattina intorno alle 10:00 per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture in Viale Papa Giovanni II a Sassari. A seguito di scontro tra le due vetture, una delle due si è ribaltata. La squadra ha provveduto ad estrarre la conducente dalla vettura ribaltata e a mettere in sicurezza lo scenario. Due le persone ferite. Sul posto presenti Polizia Locale e 118.