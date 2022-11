Nord Sardegna, scivola in casa: arrivano i soccorsi

Sassari. I Vigili del fuoco sono intervenuti a Sassari, allertati dall'associazione progetto assistenza cooperativa Amalia, in soccorso ad un uomo solo in casa che era scivolato. L'abitazione in centro storico a Sassari era chiusa con vari sistemi tipo bunker e i vvf con l'attrezzatura hanno rotto un'inferriata. L'uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti.