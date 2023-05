Nord Sardegna, schianto frontale: due feriti in ospedale

Sassari. Intorno alle 13:00 la squadra operativa della sede centrale è intervenuta per un incidente stradale avvenuto a Ittiri, in via Sassari, angolo piazza del Donatore. Per cause da accertare due auto si sono scontrate frontalmente, gli occupanti delle rispettive vetture sono stati accompagnati presso il pronto soccorso per accertamenti, presente la squadra di Polizia Locale per quanto loro competenza.