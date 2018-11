Nord Sardegna: riaperta la SS 131 “Carlo Felice” in direzione Cagliari

Cagliari, 3 novembre 2018- La strada statale 131 “Carlo Felice” è stata riaperta al traffico in direzione Cagliari, nel territorio comunale di Bonnanaro, in provincia di Sassari dopo le verifiche eseguite dal personale ANAS.

La strada era stata chiusa ieri sera a causa della caduta di calcinacci dalla volta del tunnel, situato tra il km 178,800 e il km 178,910, e per consentire la bonifica dai frammenti di intonaco ancora presenti sul rivestimento superficiale della galleria.

Nel corso delle verifiche sull’opera effettuate dal personale Anas, è stato possibile programmare gli interventi di ripristino definitivo delle pareti di rivestimento del tunnel che nei prossimi giorni sarà messo a punto nel dettaglio.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.