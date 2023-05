Nord Sardegna, principio di incendio: paura su un bus di linea

Sassari. I Vigili del fuoco di Sassari sono intervenuti oggi intorno alle 10:00 in Piazza d'Armi all'incrocio con via Asproni, a Sassari, per un principio di incendio su un autobus di linea. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Presente sul posto anche la Polizia Municipale.