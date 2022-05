Nord Sardegna, operazione antifrode: sequestrati giocattoli non a norma

Alghero. In applicazione del Protocollo d’intesa siglato il 9 ottobre 2020 da ADM Direzione Territoriale per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria e Comune di Alghero, finalizzato all’accertamento di violazioni in materia di diritti di proprietà intellettuale e di sicurezza dei prodotti, i funzionari doganali di Sassari e della Sezione operativa di Alghero hanno effettuato un’operazione antifrode presso un punto vendita ubicato nella cittadina catalana.

Si legge nella nota: "L’attività ha portato al sequestro di 120 articoli, prevalentemente giocattoli, compresa una maschera boccaglio, sprovvisti della necessaria marcatura CE e di avvertenze in lingua italiana, che a vario titolo violano le normative in materia di sicurezza dei prodotti destinati ai bambini e la normativa europea. Pertanto, è stato disposto il sequestro amministrativo con sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 10.000 per aver posto in commercio sul territorio nazionale giocattoli non conformi agli standard di sicurezza".