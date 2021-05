Nord Sardegna, migliorano i dati: paesi quasi Covid-free

Porto Torres. Continuano a diminuire i casi positivi al Covid nel nord dell'Isola. Dall'ultimo aggiornamento a Porto Torres risultano positive cinque persone - tra loro un ricoverato - mentre altre cinque sono attualmente in quarantena. La scorsa settimana i positivi erano 9 mentre 18 le persone in isolamento domiciliare. Buone notizie da Burgos dove non risultano casi di positività al virus, infatti negli ultimi giorni i pochi positivi rimasti si sono tutti negativizzati facendo diventare il paese della Provincia di Sassari Covid-free.