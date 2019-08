Nord Sardegna: il video dell’incendio a Bono. Richiesto l’intervento dei Canadair

Bono, 18 agosto 2019- In queste ore tre elicotteri del Corpo Forestale provenienti dalla basi di ANELA, FARCANA E FENOSU stanno intervenendo su un incendio boschivo in agro del comune di BONO, località CRERIGHEDDA. Il COR informa che per implementare la forza di spegnimento sono stati richiesti due CANADAIR. Le immagini dell’incendio che vi mostriamo sono state girate dal personale eliportato del CFVA a bordo del Super Puma.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di BONO.