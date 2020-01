Nord Sardegna: in fiamme caldaia a Gpl, pompieri evitano il peggio

Porto Torres, 12 gennaio 2020- Nella mattinata di oggi, 12 gennaio, la Sala operativa dei Vigili del Fuoco di Sassari ha ricevuto richiesta di intervento per un incendio di casetta adibita a accogliere una caldaia a Gpl, in una casa di Porto Torres.

Prontamente è stata inviata sul posto squadra operativa 9A del distaccamento di Porto Torres. Messa in sicurezza la zona interessata dall’evento, i Vigili del fuoco hanno provveduto all’estinzione delle fiamme prima che potessero propagarsi. Nell’incendio sono state bruciate alcune attrezzature da giardinaggio la struttura in legno la stessa caldaia e alcune bombole subito raffreddate e posto in luogo sicuro. Presenti Forze dell’ordine Vigili Urbani e Carabinieri della stazione di Porto Torres.