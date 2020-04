Nord Sardegna, Parco delle Farfalle: parte l’orto botanico

Olmedo, 12 aprile 2020 – Il Parco delle Farfalle è la struttura green per eccellenza del Nord Sardegna: meta di turisti, gite scolastiche, e amanti della natura. Ora l’offerta si amplia grazie all’iniziativa “L’orto per tutti”, che farà diventare grandi e piccini contadini per un giorno.

“Nonostante il difficile e tormentato periodo, non ci fermiamo” – scrivono in un comunicato dalla Butterfly House – “si procede nella crescita dell’azienda e questo anche grazie all’amore dei tanti clienti che ci scrivono e non vedono l’ora che si possa riaprire.”

Nasce così un orto botanico didattico allestito all’interno dell’area fruibile da coloro che si recano nella Butterfly House. Due mila metri quadri di coltivazioni ortivore disponibili e liberi per tutti.

“Ognuno potrà raccogliere frutta e verdura direttamente dai campi e gustarla in loco oppure farla preparare dai cuochi presenti. Tutto questo a fronte di un’offerta utile a contribuire ad ampliare le coltivazioni biologiche che sono seguite da vicino da specialisti e agronomi.” – si legge nel comunicato.

Dunque, raccogli, contribuisci, prepara e mangia: ecco il meccanismo di Orto per Tutti. Senza poi dimenticare la splendida e unica biosfera tropicale con le meravigliose farfalle, l’accogliente e moderna struttura ricettiva, le rilassanti spa e la rinfrescante grande piscina.

Insomma per un giorno, chi vorrà, potrà trasformarsi in una sorta di contadino e gustare nell’immediatezza i prodotti raccolti: un’iniziativa da non perdere per tutti gli amanti della natura.