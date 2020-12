Nord Sardegna: furto di auto e shopping con carta rubata

Sassari, 4 dicembre 2020 – Un uomo e una donna di Sassari sono stati denunciati dai carabinieri della stazione locale dopo aver rubato un’auto e utilizzato la carta di credito trovata all’interno della stessa.

Come si legge nella nota dei militari: “Ieri a conclusione di accurate indagini e l’esecuzione di alcune perquisizioni, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Sassari hanno denunciato in stato liberta un uomo di 35 anni e una donna di 22 anni entrambi sassaresi, disoccupati e pregiudicati. I due, dopo aver rubato un’autovettura di un quarantenne ploaghese parcheggiata nei pressi di un locale circolo di tennis, hanno utilizzato la carta di credito della vittima rinvenuta nell’auto per acquistare un armadio, un monopattino ed alcuni generi alimentari presso vari esercizi commerciali siti nella zona Predda Niedda di Sassari. L’autovettura e gli oggetti rinvenuti nel corso delle perquisizioni sono stati restituiti al legittimo proprietario”.